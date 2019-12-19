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Дивися повний текст Який вигляд мають цифрові водійські права в Україні.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 10:33
Який вигляд мають цифрові водійські права в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який вигляд мають цифрові водійські права в Україні.
Додано: Нед 22 гру, 2019 10:33
Готовятся к фотофиксации: сам зайди и оставь координаты - куда "письма счастья" присылать! Пусть сами ищут, тем более базы данных соответствующие есть, вот только объединить их никак не могут...
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