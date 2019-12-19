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Який вигляд мають цифрові
водійські права в Україні

Який вигляд мають цифрові водійські права в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:33

Який вигляд мають цифрові водійські права в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Видання ain.ua протестували додаток.

Дивися повний текст Який вигляд мають цифрові водійські права в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:33

Готовятся к фотофиксации: сам зайди и оставь координаты - куда "письма счастья" присылать! Пусть сами ищут, тем более базы данных соответствующие есть, вот только объединить их никак не могут...
Radon
 
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