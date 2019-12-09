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Опубліковано рендери консолі
PlayStation 5 (фото)

Опубліковано рендери консолі PlayStation 5 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:04

Опубліковано рендери консолі PlayStation 5 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Інтернеті вже публікувалися концептуальні рендери ігрової консолі Sony PlayStation 5 в кількох варіантах. Тепер запропоновано ще одну версію дизайну пристрою.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:04

Это фанатское представление, нельзя всерьёз воспринимать.
niikiitosiik
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