Про це сказав голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч.
Дивися повний текст Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 12:16
Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт.
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:29
pogorelets Коломойские, Порошенки, Ахметовы, это так первые что пришли на ум, мало ли в Украине "талантливых" граждан
Вам то какая разница ? Если вы владелец земли и в собственном уме то вы за продажу, если вы голый и босой то естественно по традиции "а баба Яга против" или "сам не съем и другому не дам"
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:29
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