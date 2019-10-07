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Право розпоряджатися землею
хочуть 92% власників - експерт

Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:16

Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч.

Дивися повний текст Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:16

Скажіть хто зможе купити 10000 гектарів землі
pogorelets
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:29

pogorelets Коломойские, Порошенки, Ахметовы, это так первые что пришли на ум, мало ли в Украине "талантливых" граждан ;)
Вам то какая разница ? Если вы владелец земли и в собственном уме то вы за продажу, если вы голый и босой то естественно по традиции "а баба Яга против" или "сам не съем и другому не дам" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:29

  pogorelets написав:Скажіть хто зможе купити 10000 гектарів землі

Агрохолдинги , не ? Странно, что когда продавали Криворож Сталь не было криков, да кто ее купит, давайте ее продавать кусками :mrgreen:
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