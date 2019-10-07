Про це сказав голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч.
Дивися повний текст Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 12:16
Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт.
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:29
pogorelets Коломойские, Порошенки, Ахметовы, это так первые что пришли на ум, мало ли в Украине "талантливых" граждан
Вам то какая разница ? Если вы владелец земли и в собственном уме то вы за продажу, если вы голый и босой то естественно по традиции "а баба Яга против" или "сам не съем и другому не дам"
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:29
Додано: Нед 22 гру, 2019 14:27
ssnet, наверное потому что еще одну криворожсталь можно при желании построить, а вот с землей так не получится. Это пану в голову не приходило?
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Додано: Нед 22 гру, 2019 14:50
Теоретически можно и на Марсе картоху растить. Практически, мы не можем, как Европа дотировать СХ, т.к не за счет чего. Та что или агрохолдинги и ли турецкие помидоры, польские яблоки и т.д. С "земля больше на производится", людей уже кидали, когда на пике люди скупали в кредит участки под застройку, а потом цена на землю обвалилась в разы.
И как вам разница, это земля агрохолдинга или земля Васи, которая поросла бурьяном или сдается в аренду ? Вы та все равно к ней ни какого отношения не имеете и при попытке зайти на нее, с большой вероятностью отгребете люлей или получите заряд соли в опу
Додано: Нед 22 гру, 2019 17:18
если при нынешнем моратории картошку мы вынуждены завозить,может надо что то менять?
хотя бы провести эксперимент в одной области?посмотреть на результат,а потом принимать решение по всей стране.
Додано: Нед 22 гру, 2019 18:17
Re: Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експе
1. Если земля в аренде, то срок аренды окончится и во второй раз сдавать в аренду чтобы арендатор выращивал там бурьян никто не будет. да и в договоре аренды можно прописать что в случае если земля простаивает - то арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
2. глупо платить повременную оплату (а именно это и есть аренда) и растить бурьян. В отличии от "земля все равно моя и что хочу то и делаю" и если агрохолдингу выгодно чтобы в земля простаивала, то никто не заставит его засеять эту землю. и не нужно мне втирать что хозяин сделает всё чтобы земля работала. как показывает опыт с приватизацией предприятий - это далеко не так.
3. почему в парламентах не десять депутатов, а несколько сотен? наверное потому что сговор нескольких сотен сложнее организовать? такая же ситуация антимонопольными комитетами - они и созданы для предотвращения сговоров (у нас правда это не работает)
4. в случае нарушения закона на Васю воздействовать легче чем на крупную компанию со штатом юристов и имеющую возможность нанять активистов и устроить минимайдан с целью воздействия на суд.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Нед 22 гру, 2019 21:23
кто пробовал получить законные 2 сотки ? Я - попыталась :) ПОСЛАЛИ. Реально - без взятки, ничего не получится. Даже неликвидные участки не получите. Замечу, пробовала получить не в Киеве, в заштатном селе. Выводы ?
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:10
А какие выводы вы хотите, на этой схеме очень недурно зарабатывали и зарабатывают, в том числе те кто сейчас при власти. Рассказывают, что вам положено, но реально что то получить ... извините назанимаетесь сексом, потеряете веру в человечество, как говорил Остап Бендер и еще денег потратите, но скорее всего ничего не получите. А вот если бы вы были скажем губернатором то для вас все двери открыты
Я так понял землю будут самолетами вывозить Там говорят уже стырили в тихоря нефигашсебе земли, и это как бы никого особо не волнует, а вот продавать ... Как я люблю наших граждан, тырить это наше все, тут все ясно и понятно, а легальная продажа, как то слух коробит, это как, а де ж гешефт
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