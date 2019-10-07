Право розпоряджатися землею хочуть 92% власників - експерт

Додано: Нед 22 гру, 2019 18:17

ssnet написав: И как вам разница, это земля агрохолдинга или земля Васи, которая поросла бурьяном или сдается в аренду ? Вы та все равно к ней ни какого отношения не имеете и при попытке зайти на нее, с большой вероятностью отгребете люлей или получите заряд соли в опу И как вам разница, это земля агрохолдинга или земля Васи, которая поросла бурьяном или сдается в аренду ? Вы та все равно к ней ни какого отношения не имеете и при попытке зайти на нее, с большой вероятностью отгребете люлей или получите заряд соли в опу

1. Если земля в аренде, то срок аренды окончится и во второй раз сдавать в аренду чтобы арендатор выращивал там бурьян никто не будет. да и в договоре аренды можно прописать что в случае если земля простаивает - то арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.2. глупо платить повременную оплату (а именно это и есть аренда) и растить бурьян. В отличии от "земля все равно моя и что хочу то и делаю" и если агрохолдингу выгодно чтобы в земля простаивала, то никто не заставит его засеять эту землю. и не нужно мне втирать что хозяин сделает всё чтобы земля работала. как показывает опыт с приватизацией предприятий - это далеко не так.3. почему в парламентах не десять депутатов, а несколько сотен? наверное потому что сговор нескольких сотен сложнее организовать? такая же ситуация антимонопольными комитетами - они и созданы для предотвращения сговоров (у нас правда это не работает)4. в случае нарушения закона на Васю воздействовать легче чем на крупную компанию со штатом юристов и имеющую возможность нанять активистов и устроить минимайдан с целью воздействия на суд.