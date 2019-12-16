RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прожитковий мінімум планують
збільшити майже вдвічі

Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 16:50

Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92529
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 16:51

Министры,а вы скулите,что вам 40т. очень мало.Проживи на 2т.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для мікро- та малого підприємництва планують спростити...
R2 » П'ят 20 гру, 2019 21:09
5 482
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2019 16:49
p_a_l
УЗ витратила майже 400 мільйонів на оновлення 7...
R2 » П'ят 20 гру, 2019 11:58
1 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 11:58
PV
Київські «хрущовки» планують перебудувати в... 1, 2
R2 » Пон 16 гру, 2019 17:45
13 1025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2019 19:43
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.