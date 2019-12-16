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Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 гру, 2019 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 16:51
Министры,а вы скулите,что вам 40т. очень мало.Проживи на 2т.
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