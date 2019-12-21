Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 16:50
Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі.
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:24
Re: Прожитковий мінімум планують збільшити майже вдвічі
В чем логика ???
Почему минимальный оклад не равняется минимальной зарплате.
Опять уровняют дворников без образования и достаточно квалифицированых специалистов (врачей-хирургов например), ведь меньше минималки платить нельзя, а по факту оклад в середине тарифной сетки снова будет в районе минималки
Додано: Пон 23 гру, 2019 20:01
Вот де***...А ребенка инвалида можно прокормить,лечить,одеть,сдать разные фонды в школу на 2200 грн в месяц?.Гниды,слов и терпения больше нет.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:46
Все знают , что прожить и на 4 тыс. грн невозможно , а воз и ныне там .
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