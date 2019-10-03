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ТОП-10 найдорожчих смартфонів

ТОП-10 найдорожчих смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 19:02

ТОП-10 найдорожчих смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Китайська платформа електронної комерції Jingdong (JD.com) склала список з 10 найдорожчих мобільних телефонів, які через свою ціну не можуть дозволити собі більшість користувачів.

Дивися повний текст ТОП-10 найдорожчих смартфонів.
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