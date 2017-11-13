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Василь Голян: рентну плату за
природний газ можна зменшувати

Василь Голян: рентну плату за природний газ можна зменшувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:22

Василь Голян: рентну плату за природний газ можна зменшувати

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка не страждає «голландською хворобою».

Дивися повний текст Василь Голян: рентну плату за природний газ можна зменшувати.
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