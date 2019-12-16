Із січня 2020 року АТ "Укрпошта" підвищить тарифи на міжнародні відправлення в кількох категоріях.
Дивися повний текст Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 09:23
Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення.
Додано: Пон 23 гру, 2019 09:23
Корреспонденту бы ещё научиться ссылки копировать, а не искейпить проценты по второму разу. На сайте Укрпочты понимают только такую:
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