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Укрпошта з січня збільшить
тарифи на міжнародні відправлення

Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:23

Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення

Пропонуємо до обговорення:
Із січня 2020 року АТ "Укрпошта" підвищить тарифи на міжнародні відправлення в кількох категоріях.

Дивися повний текст Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:23

Корреспонденту бы ещё научиться ссылки копировать, а не искейпить проценты по второму разу. На сайте Укрпочты понимают только такую: https://www.ukrposhta.ua/doc/tariffs/%D ... 0%B0_1.pdf
moveton
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