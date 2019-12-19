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Гончарук: Нам дістався
дуже складний бюджет

Гончарук: Нам дістався дуже складний бюджет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:56

Гончарук: Нам дістався дуже складний бюджет

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав фракцію "Слуги народу" не вестися на провокації та пояснив, що працювати з бюджетом, який готувався іншим урядом та ухвалювався попереднім парламентом, складно.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:56

смешные такие)) ну да, то ли дело Порох, пришел на все готовое летом 2014 года, экономика прет как на дрожжах вверх, бюджетные закрома ломятся от валюты, над страной мирное небо и Россия навязчиво умоляет покупать у нее газ по любой цене, лишь бы не пропадал
redmax11
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