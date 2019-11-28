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Бензин повинен подешевшати не
на 30-80 копійок, а на 2...

Бензин повинен подешевшати не на 30-80 копійок, а на 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:40

Бензин повинен подешевшати не на 30-80 копійок, а на 2...

Пропонуємо до обговорення:
Зниження цін на паливо в Україні на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільнішими темпами, ніж могло б бути, оскільки на цьому сегменті ринку дуже низька конкуренція, а також тіньові заправки, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Бензин повинен подешевшати не на 30-80 копійок, а на 2 гривні - Гончарук.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:41

Бензин стой! Раз-два!
Мы зелёная каманда, а никакая-нибудь братва!
alexander_khirhyalan
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