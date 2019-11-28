|
|
|
Бензин повинен подешевшати не на 30-80 копійок, а на 2...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Зниження цін на паливо в Україні на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільнішими темпами, ніж могло б бути, оскільки на цьому сегменті ринку дуже низька конкуренція, а також тіньові заправки, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Бензин повинен подешевшати не на 30-80 копійок, а на 2 гривні - Гончарук
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92536
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:41
Бензин стой! Раз-два!
Мы зелёная каманда, а никакая-нибудь братва!
-
alexander_khirhyalan
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 10.10.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|