Кабінет Міністрів відмовився від намірів щодо будівництва нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Дивися повний текст Кабмін передумав будувати аеропорт у Дніпропетровській області.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 11:04
Кабмін передумав будувати аеропорт у Дніпропетровській...
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Дивися повний текст Кабмін передумав будувати аеропорт у Дніпропетровській області.
Додано: Пон 23 гру, 2019 11:04
Конечно полный д***** строить новый если там дорог нет, осталась одна дорога днепр-запорожье, с Кривого Рога. до аэропорта дольше ехать чем лететь в другую страну)) а если поехать через никополь или через николаевку там можна навсегда остатся в яме если ты не на крузаке
Додано: Пон 23 гру, 2019 11:24
Тем более если можно отдать эти деньги аэропорту Коломойского.
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