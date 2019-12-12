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Кабмін передумав будувати
аеропорт у Дніпропетровській...

Кабмін передумав будувати аеропорт у Дніпропетровській...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:04

Кабмін передумав будувати аеропорт у Дніпропетровській...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів відмовився від намірів щодо будівництва нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.

Дивися повний текст Кабмін передумав будувати аеропорт у Дніпропетровській області.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:04

Конечно полный д***** строить новый если там дорог нет, осталась одна дорога днепр-запорожье, с Кривого Рога. до аэропорта дольше ехать чем лететь в другую страну)) а если поехать через никополь или через николаевку там можна навсегда остатся в яме если ты не на крузаке
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:24

  l4567 написав:Конечно полный д***** строить новый если там дорог нет, осталась одна дорога днепр-запорожье, с Кривого Рога. до аэропорта дольше ехать чем лететь в другую страну)) а если поехать через никополь или через николаевку там можна навсегда остатся в яме если ты не на крузаке

Тем более если можно отдать эти деньги аэропорту Коломойского.
sergnemo68
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