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Топ-4 проблеми іноземців
в Україні - Дубілет

Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:12

Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:12

А наскільки це все легко зробити наприклад українцю в Німеччині?
sergnemo68
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