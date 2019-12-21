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Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет
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Додано: Пон 23 гру, 2019 11:12
А наскільки це все легко зробити наприклад українцю в Німеччині?
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