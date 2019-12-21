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Топ-4 проблеми іноземців
в Україні - Дубілет

Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:12

Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:12

А наскільки це все легко зробити наприклад українцю в Німеччині?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:01

а проблемы украинцев в Украине или украинцев за рубежом ,как правильно заметил sergnemo68 , не волнуют Дубилета?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:37

В Німеччині тобі навіть сім карту не продадуть. Треба якась прописка. Що вже говорити про все інше...
kizinger
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:39

Re: Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет

ruslan42212 написав:а проблемы украинцев в Украине или украинцев за рубежом ,как правильно заметил sergnemo68 , не волнуют Дубилета?


Почему Дубилета должны интересовать проблемы украинцев за рубежом ?
Это прямые служебные обязанности Пристайко.
А Дубилет по-моему единственный из этих самокатчиков в Кабмине, кто пытается что то делать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:24

Дубилет молодец, думает, анализирует и инициирует изменения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:34

  kizinger написав:В Німеччині тобі навіть сім карту не продадуть. Треба якась прописка. Що вже говорити про все інше...

лож
карту тебе продадут и ативировать ти тоже ее сможеш
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:35

  sergnemo68 написав:А наскільки це все легко зробити наприклад українцю в Німеччині?

немци сейчас раздают украинцем рабочии визи без проблем
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:17

золотой человек проблеми іноземців в Україні Дубілета волнуют, тем временем украинцев все меньше как (((они))) хотят
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lestat
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