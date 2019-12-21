Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 11:12
Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет.
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:01
а проблемы украинцев в Украине или украинцев за рубежом ,как правильно заметил sergnemo68 , не волнуют Дубилета?
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:37
В Німеччині тобі навіть сім карту не продадуть. Треба якась прописка. Що вже говорити про все інше...
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:39
Re: Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет
Почему Дубилета должны интересовать проблемы украинцев за рубежом ?
Это прямые служебные обязанности Пристайко.
А Дубилет по-моему единственный из этих самокатчиков в Кабмине, кто пытается что то делать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:34
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:35
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:17
золотой человек проблеми іноземців в Україні Дубілета волнуют, тем временем украинцев все меньше как (((они))) хотят
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