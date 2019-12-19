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Взимку ціна на газ у платіжках зростати не буде - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Протягом зими 2019-2020 років ціна на газ зростати не буде завдяки газовим домовленостям між Україною та РФ.
Дивися повний текст Взимку ціна на газ у платіжках зростати не буде - Гончарук
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Додано: Пон 23 гру, 2019 11:27
получается, те кто забронировал газ авансом у Нафтогаза - лохи?
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