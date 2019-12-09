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НБУ викупив на міжбанку
рекордний обсяг валюти

НБУ викупив на міжбанку рекордний обсяг валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:03

НБУ викупив на міжбанку рекордний обсяг валюти

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними на сайті НБУ, регулятор дев'ятий тиждень поспіль не продавав валюту.

Дивися повний текст НБУ викупив на міжбанку рекордний обсяг валюти.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:04

ну фсьо понеслось, пора покупать
navrozkiy
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