Згідно з даними на сайті НБУ, регулятор дев'ятий тиждень поспіль не продавав валюту.
Дивися повний текст НБУ викупив на міжбанку рекордний обсяг валюти.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 12:03
НБУ викупив на міжбанку рекордний обсяг валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ викупив на міжбанку рекордний обсяг валюти.
Додано: Пон 23 гру, 2019 17:05
у НБУ свои деньги? В Бюджете дира, а они покупают. Значит есть гривна свободная.
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