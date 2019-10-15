Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель, передає Офіс президента.
Дивися повний текст Стали відомі подробиці газового протоколу.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:54
Стали відомі подробиці газового протоколу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі подробиці газового протоколу.
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:55
цікаво. Писалось, що Україна втрачатиме щороку 3 міліарди доларів, при відсутності транзиту а за пять років отримуємо 3*5=15 мільярдів а ми пробачаємо 12+7,4=19,4 міліарди. Де ж тоді вигода. Зовсім не по господарські. Нехай коболєв тоді різницю повертає в державу зі своєї премії 19,4-15=4,4 міліарди.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:09
хм, АМКУ работает на основании законов и как списать 7 млрд??? через ВР будут менять антымонопольное зак. наши клоуны?
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:14
Re: відомі подробиці
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