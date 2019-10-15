Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель, передає Офіс президента.
Дивися повний текст Стали відомі подробиці газового протоколу.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:54
Стали відомі подробиці газового протоколу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі подробиці газового протоколу.
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:55
цікаво. Писалось, що Україна втрачатиме щороку 3 міліарди доларів, при відсутності транзиту а за пять років отримуємо 3*5=15 мільярдів а ми пробачаємо 12+7,4=19,4 міліарди. Де ж тоді вигода. Зовсім не по господарські. Нехай коболєв тоді різницю повертає в державу зі своєї премії 19,4-15=4,4 міліарди.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:09
хм, АМКУ работает на основании законов и как списать 7 млрд??? через ВР будут менять антымонопольное зак. наши клоуны?
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:14
Re: відомі подробиці
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:52
Миллер озвучил цифру в 2,6 млрд.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:53
Re: Стали відомі подробиці газового протоколу
40 лярдов в год на уровне самоокупаемости..не больше ЕС и Московия договорились что ГТС Украинская пусть еще поживет... выплата 2,9 лярда хорошо если их не прожрать а вложить в разведку и добычу газа но увы...не то что прожрут, а просто распилят. Покупать у Московии газ?? Плохо но все же покупать тот же газ через сенино-петины прокладки и роттервамы+++ тоже плохо. У Пети вон пукан трещит уже минус еще одно корыто..
Суда на 12+ лярдов штука такая...суд это не деньги на счету стоит понимать хоть немного. Ведь можно и пролететь оставшись с издержками. В общем в этом году роста коммуналок не будет вот и все что получит "середньо-пересиченний".. ну и шоу адептов секты пети в СМИ и на улице.. с воплями про "красные линии" и конечно же зраду зрадную. Хотя в чем то правы условия не супер .. но хоть что то с паршивой овцы Московии в виде клока шерсти в 2,9 лярда + котракт на 5 лет.. получили.
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