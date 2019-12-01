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За рік зарплати зростатимуть
в середньому на дві тисячі...

За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:30

За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства кількість безробітних в Україні сягає 1,5 мільйона людей.

Дивися повний текст За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі гривень - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:08

Великие математики! 2000 грн. это 20% от средней на данный момент! Это где такой рост брать? ВВП будет расти на 20+% в год??? Бюджет с дефицитом в 94 млрд. грн!!! Рост ВВП на 3% а на 17% обесценивания валюты, вот в такой рост на 20% я верю!
Nikolasha
 
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