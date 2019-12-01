За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі...

Додано: Вів 24 гру, 2019 09:04

Ну если Лещенки, Найемы, Милованушки и прочие соросята будут и дальше без остановки себе выписывать оклады и премии - то В СРЕДНЕМ такой рост возможен.

Коболев и Витренко тоже помогут в этом деле, и начальство госбанков

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин