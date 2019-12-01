За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства кількість безробітних в Україні сягає 1,5 мільйона людей.
Дивися повний текст За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі гривень - Милованов.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:30
За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі гривень - Милованов.
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:08
Великие математики! 2000 грн. это 20% от средней на данный момент! Это где такой рост брать? ВВП будет расти на 20+% в год??? Бюджет с дефицитом в 94 млрд. грн!!! Рост ВВП на 3% а на 17% обесценивания валюты, вот в такой рост на 20% я верю!
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:29
Re: За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі.
Додано: Пон 23 гру, 2019 17:32
Re: За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі.
В 2018 году средняя ЗП (за месяц) выросла с 7.7 до 10.5
В 2017 году средняя ЗП выросла с 6.0 до 8.7
В 2016 году средняя ЗП выросла с 4.3 до 6.4
(средняя за декабрь как правило чуть выше, чем средняя за последующий январь)
Росло же, ничего невероятного тут нет, при таких низких ЗП и низкой их доле в общих затратах, ЗП могут расти быстрее ВВП некоторое время
Додано: Пон 23 гру, 2019 18:51
Про яку середню говорить Милованов , у нього зарплата зашкалює то ві важає цю середню, ми з колін не встанемо ще 28 років.
Додано: Вів 24 гру, 2019 01:04
Цей ріст був наслідком "низької бази" в 2014-2015, що в свою чергу є наслідком падіння курсу в 3 рази. Цей фактор вже вичерпаний.
Подальший ріст(такими темпами) - означає одне - криза все ближче.
Достатньо глянути на торговий баланс за 2019 рік. Він вже передкритичний.
*Тим більше рівень інфляції все нижче і нижче.
Додано: Вів 24 гру, 2019 08:55
Читаю новости на соседнем сайте
Можно конечно, порассуждать про постиндустриальное общество и роль сельского хозяйства и ИТ, но на других сайтах. А на этом было бы интересно понять, за счёт чего планируется увеличивать среднюю зарплату а 20% в год и выполнять остальные обещания в части роса экономики
Додано: Вів 24 гру, 2019 09:04
Ну если Лещенки, Найемы, Милованушки и прочие соросята будут и дальше без остановки себе выписывать оклады и премии - то В СРЕДНЕМ такой рост возможен.
Коболев и Витренко тоже помогут в этом деле, и начальство госбанков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 24 гру, 2019 09:31
Re: За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі.
Все очень просто: продаем землю, опускаем дулляр по 20% в год еще 4 года, можно даже в гривнях не повышать з.п. - получаем 12-15 на табло - красота....
можно беззаботно валятся на печи и радоваться. Ах да, еще забыл, там же еще по ОВГЗ будут капать "генерируемые из воздуха" кому-то 15-20% (кто взял в этом году), кому-то 10%. Страна эдаких умных "соросят"
Только итог еще через пару лет - <........ >
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