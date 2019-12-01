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За рік зарплати зростатимуть
в середньому на дві тисячі...

За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:30

За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства кількість безробітних в Україні сягає 1,5 мільйона людей.

Дивися повний текст За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі гривень - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:08

Великие математики! 2000 грн. это 20% от средней на данный момент! Это где такой рост брать? ВВП будет расти на 20+% в год??? Бюджет с дефицитом в 94 млрд. грн!!! Рост ВВП на 3% а на 17% обесценивания валюты, вот в такой рост на 20% я верю!
Nikolasha
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:29

Re: За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі.

  Nikolasha написав:Это где такой рост брать?
Он сказал слова - "в среднем".. в наших реалиях это чинуши и клерки высокого ранга... так что узбагойтесь)). Нас с вами это не коснеться)..
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:32

Re: За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі.

Nikolasha написав:Великие математики! 2000 грн. это 20% от средней на данный момент! Это где такой рост брать? ВВП будет расти на 20+% в год??? Бюджет с дефицитом в 94 млрд. грн!!! Рост ВВП на 3% а на 17% обесценивания валюты, вот в такой рост на 20% я верю!
В 2018 году средняя ЗП (за месяц) выросла с 7.7 до 10.5
В 2017 году средняя ЗП выросла с 6.0 до 8.7
В 2016 году средняя ЗП выросла с 4.3 до 6.4

(средняя за декабрь как правило чуть выше, чем средняя за последующий январь)

Росло же, ничего невероятного тут нет, при таких низких ЗП и низкой их доле в общих затратах, ЗП могут расти быстрее ВВП некоторое время
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:51

Про яку середню говорить Милованов , у нього зарплата зашкалює то ві важає цю середню, ми з колін не встанемо ще 28 років.
gofrua32112
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 01:04

  Faceless написав:
Nikolasha написав:Великие математики! 2000 грн. это 20% от средней на данный момент! Это где такой рост брать? ВВП будет расти на 20+% в год??? Бюджет с дефицитом в 94 млрд. грн!!! Рост ВВП на 3% а на 17% обесценивания валюты, вот в такой рост на 20% я верю!
В 2018 году средняя ЗП (за месяц) выросла с 7.7 до 10.5
В 2017 году средняя ЗП выросла с 6.0 до 8.7
В 2016 году средняя ЗП выросла с 4.3 до 6.4

(средняя за декабрь как правило чуть выше, чем средняя за последующий январь)

Росло же, ничего невероятного тут нет, при таких низких ЗП и низкой их доле в общих затратах, ЗП могут расти быстрее ВВП некоторое время

Цей ріст був наслідком "низької бази" в 2014-2015, що в свою чергу є наслідком падіння курсу в 3 рази. Цей фактор вже вичерпаний.
Подальший ріст(такими темпами) - означає одне - криза все ближче.
Достатньо глянути на торговий баланс за 2019 рік. Він вже передкритичний.
*Тим більше рівень інфляції все нижче і нижче.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:55

Читаю новости на соседнем сайте

https://korrespondent.net/business/econ ... oyzvodstva

В целом, по итогам 11 месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%. Падение фиксируется непрерывно с июня. Так, в октябре было зафиксировано снижение на 5%, в сентябре – на 1,1%, в августе – на 1,7%, в июле – на 0,2%.


Можно конечно, порассуждать про постиндустриальное общество и роль сельского хозяйства и ИТ, но на других сайтах. А на этом было бы интересно понять, за счёт чего планируется увеличивать среднюю зарплату а 20% в год и выполнять остальные обещания в части роса экономики
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:04

Ну если Лещенки, Найемы, Милованушки и прочие соросята будут и дальше без остановки себе выписывать оклады и премии - то В СРЕДНЕМ такой рост возможен.
Коболев и Витренко тоже помогут в этом деле, и начальство госбанков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:31

Re: За рік зарплати зростатимуть в середньому на дві тисячі.

Все очень просто: продаем землю, опускаем дулляр по 20% в год еще 4 года, можно даже в гривнях не повышать з.п. - получаем 12-15 на табло - красота.... :mrgreen:

можно беззаботно валятся на печи и радоваться. Ах да, еще забыл, там же еще по ОВГЗ будут капать "генерируемые из воздуха" кому-то 15-20% (кто взял в этом году), кому-то 10%. Страна эдаких умных "соросят" :D

Только итог еще через пару лет - <........ :shock: :( :arrow: >
Alex2007
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