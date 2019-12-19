Вночі 22 грудня було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт.
Дивися повний текст Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і вироблення \"зелених\" станцій.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:40
Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і вироблення \"зелених\" станцій.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:40
Чому ви п.Герус постійно і свідомо говорите не правду (брешете) про те, що в нас ціни на "зелену"електроенергію вищі ніж в ЄС? ціна 0.1573 євро/кВт без ПДВ в Україні і 0.21 євро/кВт в середньому по країнах ЄС
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:55
Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?” - хотел бы спросить, а что в мире есть еще одна страна непуганых идиотов? При генерации АЭС в 0,7 гр принудительно отключать и покупать генерацию от ВИЭ по 5 грн... причем смею заметить что некоторые жертвы ЗНО с большими портфелями радостно рапортуют про закладку еще на 500+МВт СЭС и ВЭС на 2020 год...
Это просто безумие какое то... уничтожать высокотехнологическую атомную отрасль с дешевой энергией в угоду китайским ветрякам и панелькам с дорогой и нестабильной генерацией. Жалко что обычному обыватель нельзя выбрать поставщика энергии напрямую что бы все эти "зеленые паразиты" в мой карман не лезли....
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:12
А більш кваліфікованого бота не могли "підписати" на комент? Він навіть різницю між ціною генерації і ціною для домогосподарств не знає.
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:12
Re: Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...
Тут згоден. Треба АЕС дати "зелений" статус. В сенсі, прирівняти в правах ядерну генерацію до СЕС і вітряків. Тоді відключати можна буде зелену генерацію з більшою вартістю, або не зелену теплову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:14
было бы интересно посмотреть долю зеленой энергии в общем рынке. Боюсь тут вопрос не в ней, а в желании Геруса сохранить объемы закупок э/э у ТЕЦ известных господ
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