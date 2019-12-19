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Генерацію АЕС примусово знизили
через низький попит і...

Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:40

Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...

Пропонуємо до обговорення:
Вночі 22 грудня було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт.

Дивися повний текст Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і вироблення \"зелених\" станцій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:40

https://www.unian.ua/economics/energeti ... atyat.html
Чому ви п.Герус постійно і свідомо говорите не правду (брешете) про те, що в нас ціни на "зелену"електроенергію вищі ніж в ЄС? ціна 0.1573 євро/кВт без ПДВ в Україні і 0.21 євро/кВт в середньому по країнах ЄС
v_lomakovych
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:55

Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?” - хотел бы спросить, а что в мире есть еще одна страна непуганых идиотов? При генерации АЭС в 0,7 гр принудительно отключать и покупать генерацию от ВИЭ по 5 грн... причем смею заметить что некоторые жертвы ЗНО с большими портфелями радостно рапортуют про закладку еще на 500+МВт СЭС и ВЭС на 2020 год...
Это просто безумие какое то... уничтожать высокотехнологическую атомную отрасль с дешевой энергией в угоду китайским ветрякам и панелькам с дорогой и нестабильной генерацией. Жалко что обычному обыватель нельзя выбрать поставщика энергии напрямую что бы все эти "зеленые паразиты" в мой карман не лезли....
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:12

  v_lomakovych написав:https://www.unian.ua/economics/energetics/10558323-cini-na-gaz-i-elektriku-v-yevropi-u-yakih-krajinah-naybilshe-platyat.html
Чому ви п.Герус постійно і свідомо говорите не правду (брешете) про те, що в нас ціни на "зелену"електроенергію вищі ніж в ЄС? ціна 0.1573 євро/кВт без ПДВ в Україні і 0.21 євро/кВт в середньому по країнах ЄС


А більш кваліфікованого бота не могли "підписати" на комент? Він навіть різницю між ціною генерації і ціною для домогосподарств не знає.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:12

Re: Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...

  Джон написав:Это просто безумие какое то... уничтожать высокотехнологическую атомную отрасль с дешевой энергией в угоду китайским ветрякам и панелькам с дорогой и нестабильной генерацией. Жалко что обычному обыватель нельзя выбрать поставщика энергии напрямую что бы все эти "зеленые паразиты" в мой карман не лезли....

Тут згоден. Треба АЕС дати "зелений" статус. В сенсі, прирівняти в правах ядерну генерацію до СЕС і вітряків. Тоді відключати можна буде зелену генерацію з більшою вартістю, або не зелену теплову.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:14

было бы интересно посмотреть долю зеленой энергии в общем рынке. Боюсь тут вопрос не в ней, а в желании Геруса сохранить объемы закупок э/э у ТЕЦ известных господ
ruslan42212
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