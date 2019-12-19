Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...

lapay написав:
ГАЕС, потім і на водень можна перейти. Залишки вночі, а споживання в час пік, так що напряму все спожити не вийде.
ночью производство "зеленой" энергии останавливается..
а серьезная промышленность, при условии ее загрузки, работает безостановочно и потребляет намного больше, чем все то, к чему применим "час пик".
хотя сколько той тяжелой промки осталось. цифровая экономика услуг же.
на водород что-то никто не переходит пока. ГАЕС... с момента распада Союза хоть одну ГЭС/ГАЭС мощнее водяной мельницы в Украине построили?