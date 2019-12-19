RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Генерацію АЕС примусово знизили
через низький попит і...

Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:11

  lapay написав:
  antonivs3 написав:а как развивать акумуляционные мощности? ГАЕС? и главное- зачем? производителям цемента/ металла /удобрений чуть ниже тариф дать на эти "излишки" и нечего будет аккумулировать- еще и добавки попросят

ГАЕС, потім і на водень можна перейти. Залишки вночі, а споживання в час пік, так що напряму все спожити не вийде.

ночью производство "зеленой" энергии останавливается..
а серьезная промышленность, при условии ее загрузки, работает безостановочно и потребляет намного больше, чем все то, к чему применим "час пик".
хотя сколько той тяжелой промки осталось. цифровая экономика услуг же.
на водород что-то никто не переходит пока. ГАЕС... с момента распада Союза хоть одну ГЭС/ГАЭС мощнее водяной мельницы в Украине построили?
Ваш Зепутат
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 07.08.17
Подякував: 818 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:47

C 1 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) отметила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц. Об отмене соответствующего постановления сообщили в пресс-службе комиссии.

и не прошло и года

Сегодня в течение 02.00-06.00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор.

Причина – низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке “зеленых” производителей.

Как все загадочно все это :?
Герус также отметил, что в пользу частных “зеленых станций” выключаются государственные АЭС с низкими тарифам.
Что там у них за рубильник такой на АЭС??
Если планируют запустить рынок, то зачем избавляться от поставщика с дешевой электроэнергией??
maza5
 
Повідомлень: 193
З нами з: 27.08.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 01:31

Re: Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...

Так много разговоров про государство в целом. Моя квартира - государство в миниатюре. Налепил фотоэлементов на стены, поставил на балконе ветряк. Ага, днем все более-менее терпимо, ночью даже в туалет сходить проблематично. Понимаю - нужен балласт. АЭС уже вычеркнули, ТЭС вредны, ГАЭС не по средствам. Завалил балкон литием 18650, через пол-года пришли в "очень полезный для экологии" утиль. В итоге я в ***, производители ВИЭ - в шоколаде.
Vovick
 
Повідомлень: 20
З нами з: 24.07.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий...
R2 » Суб 21 гру, 2019 14:25
3 254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 гру, 2019 20:55
p_s_h
В семи областях перекрито дороги через ринок землі 1, 2
R2 » Чет 19 гру, 2019 23:37
18 1016
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 17:58
silver_arrow_ua
Кабмін заморозив частину бюджетних виплат через брак грошей 1, 2
R2 » Чет 19 гру, 2019 11:34
13 851
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 11:58
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (892)
24.12.2019 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.