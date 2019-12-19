Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...

Додано: Вів 24 гру, 2019 11:08

antonivs3 написав: ночью производство "зеленой" энергии останавливается.. ночью производство "зеленой" энергии останавливается..

Точно - сонце не світить, тому вітряки не крутяться.за шестимесячный период в Германии возобновляемые источники (ВИЭ) впервые выработали больше энергии, чем угольные и атомные электростанции. Доля электроэнергии, произведенной из энергии солнца, ветра, биомассы и воды, составила 47,3%.На уголь и АЭС пришлось 43,4%, еще 9,3% электроэнергии было получено из газа, а остальные 0,4 процента - из других источников, в том числе, нефти. Такие данные в июле предоставил Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE).Доля угля в энергобалансе ФРГ резко снижаетсяСотрудник аналитического центра Agora Energiewende Фабиан Хайн (Fabian Hein), впрочем, подчеркивает, что такая ситуация сложилась лишь на данный момент и о долгосрочной тенденции пока говорить преждевременно. Первая половина 2019 года оказалась особо ветреной: в результате объемы электроэнергии, выработанной ветряками, выросли примерно на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей увеличилась на 6%, а на газовых ТЭС - на 10%.Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны практически не изменилась, а угля - снизилась. По сравнению с первым полугодием 2018 года, из каменного угля произвели на 30%, а из бурого - на 20% меньше электроэнергии.И это вполне объяснимо. Из-за растущих цен на эмиссионные квоты генерация электроэнергии из угля обходится концернам все дороже. Газовые электростанции также выбрасывают в атмосферу CO2, однако в меньших объемах, и работают более эффективно.