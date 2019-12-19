Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і...
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antonivs3 написав:а как развивать акумуляционные мощности? ГАЕС? и главное- зачем? производителям цемента/ металла /удобрений чуть ниже тариф дать на эти "излишки" и нечего будет аккумулировать- еще и добавки попросят
ГАЕС, потім і на водень можна перейти. Залишки вночі, а споживання в час пік, так що напряму все спожити не вийде.
ночью производство "зеленой" энергии останавливается.. а серьезная промышленность, при условии ее загрузки, работает безостановочно и потребляет намного больше, чем все то, к чему применим "час пик". хотя сколько той тяжелой промки осталось. цифровая экономика услуг же. на водород что-то никто не переходит пока. ГАЕС... с момента распада Союза хоть одну ГЭС/ГАЭС мощнее водяной мельницы в Украине построили?
C 1 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) отметила ночной тариф на электроэнергию для юрлиц. Об отмене соответствующего постановления сообщили в пресс-службе комиссии.
и не прошло и года
Сегодня в течение 02.00-06.00 было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор.
Причина – низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке “зеленых” производителей.
Как все загадочно все это Герус также отметил, что в пользу частных “зеленых станций” выключаются государственные АЭС с низкими тарифам. Что там у них за рубильник такой на АЭС?? Если планируют запустить рынок, то зачем избавляться от поставщика с дешевой электроэнергией??
Так много разговоров про государство в целом. Моя квартира - государство в миниатюре. Налепил фотоэлементов на стены, поставил на балконе ветряк. Ага, днем все более-менее терпимо, ночью даже в туалет сходить проблематично. Понимаю - нужен балласт. АЭС уже вычеркнули, ТЭС вредны, ГАЭС не по средствам. Завалил балкон литием 18650, через пол-года пришли в "очень полезный для экологии" утиль. В итоге я в ***, производители ВИЭ - в шоколаде.
А что в Украине был еще один Чернобыль? Я знаю СССР и Чернобыль...В Украине на месте ЧАЭС строят хранилище ядерных отходов, что есть как минимум экономия средств по отправке своих отходов за бугор и как максимум + от захронения чужих. А еще есть место с развитой энергоструктурой которое идет под постройку СЭС..
antonivs3 написав:ночью производство "зеленой" энергии останавливается..
Точно - сонце не світить, тому вітряки не крутяться. https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%8 ... a-49618175 за шестимесячный период в Германии возобновляемые источники (ВИЭ) впервые выработали больше энергии, чем угольные и атомные электростанции. Доля электроэнергии, произведенной из энергии солнца, ветра, биомассы и воды, составила 47,3%.
На уголь и АЭС пришлось 43,4%, еще 9,3% электроэнергии было получено из газа, а остальные 0,4 процента - из других источников, в том числе, нефти. Такие данные в июле предоставил Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE).
Доля угля в энергобалансе ФРГ резко снижается
Сотрудник аналитического центра Agora Energiewende Фабиан Хайн (Fabian Hein), впрочем, подчеркивает, что такая ситуация сложилась лишь на данный момент и о долгосрочной тенденции пока говорить преждевременно. Первая половина 2019 года оказалась особо ветреной: в результате объемы электроэнергии, выработанной ветряками, выросли примерно на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей увеличилась на 6%, а на газовых ТЭС - на 10%.
Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны практически не изменилась, а угля - снизилась. По сравнению с первым полугодием 2018 года, из каменного угля произвели на 30%, а из бурого - на 20% меньше электроэнергии.
И это вполне объяснимо. Из-за растущих цен на эмиссионные квоты генерация электроэнергии из угля обходится концернам все дороже. Газовые электростанции также выбрасывают в атмосферу CO2, однако в меньших объемах, и работают более эффективно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.