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Для ФОПів запустили безоплатну
функцію здачі податкової...

Для ФОПів запустили безоплатну функцію здачі податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:14

Для ФОПів запустили безоплатну функцію здачі податкової...

Пропонуємо до обговорення:
Платформа відкритих даних OpenDataBot запустила для ФОПів безоплатну функцію подачі звітів у податкову посередництвом бота.

Дивися повний текст Для ФОПів запустили безоплатну функцію здачі податкової звітності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:14

..ЗЕ-команде должен сказать "пАсиба" за то, что лишают доп.копейке бухгалтера??!!.. введите тогда депутата-бота, с предсказуемой периодичностью принятия решений и т.д.-гос.служащих, чтоб на их содержание тратить реально пару коп.из семейного бюджета.. и все у нас будтет "украина"!!!
maestro71
 
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