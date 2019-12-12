Платформа відкритих даних OpenDataBot запустила для ФОПів безоплатну функцію подачі звітів у податкову посередництвом бота.
Дивися повний текст Для ФОПів запустили безоплатну функцію здачі податкової звітності.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 16:14
Для ФОПів запустили безоплатну функцію здачі податкової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для ФОПів запустили безоплатну функцію здачі податкової звітності.
Додано: Пон 23 гру, 2019 16:14
..ЗЕ-команде должен сказать "пАсиба" за то, что лишают доп.копейке бухгалтера??!!.. введите тогда депутата-бота, с предсказуемой периодичностью принятия решений и т.д.-гос.служащих, чтоб на их содержание тратить реально пару коп.из семейного бюджета.. и все у нас будтет "украина"!!!
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