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Українцям знизять податки на доходи — голова ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 16:18
Пропонуємо до обговорення:
За словами очільника податкової служби, наразі є чіткий перелік податків, який планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, передусім, податки на фонд оплати праці.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 16:18
...бла-бла-бла. а конкретно - ниЧЕЕЕ!!!.. итак: не пора ли отменить налогообложение доходов "домогоспордарства" менее 5чел* прожит.минимум труд.споспобноголица/мес...(включая котов+собак на содержании??.. мой Котька 18ти лет от роду потребляет деликатесов в месяц больше, чем любой другой иждивенец домогосподарства!!!)
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