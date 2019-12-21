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Українцям знизять податки
на доходи — голова ДПС

Українцям знизять податки на доходи — голова ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:18

Українцям знизять податки на доходи — голова ДПС

Пропонуємо до обговорення:
За словами очільника податкової служби, наразі є чіткий перелік податків, який планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, передусім, податки на фонд оплати праці.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:18

...бла-бла-бла. а конкретно - ниЧЕЕЕ!!!.. итак: не пора ли отменить налогообложение доходов "домогоспордарства" менее 5чел* прожит.минимум труд.споспобноголица/мес...(включая котов+собак на содержании??.. мой Котька 18ти лет от роду потребляет деликатесов в месяц больше, чем любой другой иждивенец домогосподарства!!!)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:30

Сделали бы доброе дело, а именно, упростить оплату наемным рабочим. Вот у жены ФОП, ей бы не помешал бы работник, но как только она его возьмет ей автоматически понадобится в нагрузку бухгалтер. Неужели вам нужны все эти отчеты по ЕСВ, индексация и всякая другая хрень, дикий народ, почему нельзя просто принять на работу, и платить ему ЗП и отчислять за него фиксированные налоги без пыли и шуму ?
Igorten
 
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