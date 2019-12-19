Про це повідомив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак на нараді у прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.
Дивися повний текст Оголосили деталі договору по транзиту газу з РФ.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 17:02
Оголосили деталі договору по транзиту газу з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оголосили деталі договору по транзиту газу з РФ.
Додано: Пон 23 гру, 2019 17:02
Объясните пожалуйста какая разница будет менять цена транзита газа или нет ? Спасибо.
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