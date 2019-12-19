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Оголосили деталі договору
по транзиту газу з РФ

Оголосили деталі договору по транзиту газу з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:02

Оголосили деталі договору по транзиту газу з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак на нараді у прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Дивися повний текст Оголосили деталі договору по транзиту газу з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:02

Объясните пожалуйста какая разница будет менять цена транзита газа или нет ? Спасибо.
Shall
 
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