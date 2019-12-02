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Глава української митниці
звинуватив поляків у чергах на...

Глава української митниці звинуватив поляків у чергах на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:05

Глава української митниці звинуватив поляків у чергах на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Дивися повний текст Глава української митниці звинуватив поляків у чергах на кордоні (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:06

"значні заощадження транспортних засобів "
МГИМО финишд?
alexander_khirhyalan
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