|
|
Глава української митниці звинуватив поляків у чергах на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 17:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Дивися повний текст Глава української митниці звинуватив поляків у чергах на кордоні (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92545
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 17:06
"значні заощадження транспортних засобів "
МГИМО финишд?
-
alexander_khirhyalan
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 10.10.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему