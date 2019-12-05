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Як роботодавець зможе звільняти
працівників за новим...

Як роботодавець зможе звільняти працівників за новим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:08

Як роботодавець зможе звільняти працівників за новим...

Пропонуємо до обговорення:
Роботодавець за власним бажанням зможе звільнити працівника, але має заплатити заробітну плату за два або більше місяців.

Дивися повний текст Як роботодавець зможе звільняти працівників за новим Трудовим кодексом.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:10

Re: Як роботодавець зможе звільняти працівників за новим...

"Те, кто поддерживает, говорят, что есть много примеров, когда человек просто вредит, и его следует уволить как можно быстрее."
Помнится, социалистический КЗоТ не мешал увольнять работника по его несоответствию занимаемой должности, проявленной халатности и т.п. Другое дело, что скандала никому не хотелось, поэтому просили писать "по собственному". Неужели теперь так нельзя?
moveton
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