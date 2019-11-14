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У Нідерландах закрили одну
з останніх вугільних...

У Нідерландах закрили одну з останніх вугільних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:33

У Нідерландах закрили одну з останніх вугільних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє NOS.

Дивися повний текст У Нідерландах закрили одну з останніх вугільних електростанцій.
R2
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