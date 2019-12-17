|
|
Мінекономіки може переглянути прогноз курсу гривні до долара
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив керівник Мінекономіки Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Мінекономіки може переглянути прогноз курсу гривні до долара
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92548
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 19:56
"хорошие новости для экономики"...... что он имел в виду :) ?
-
Марта
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|146
|
|
|2
|192
|
|
|6
|247
|