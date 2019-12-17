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Мінекономіки може переглянути
прогноз курсу гривні до долара

Мінекономіки може переглянути прогноз курсу гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:56

Мінекономіки може переглянути прогноз курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив керівник Мінекономіки Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Мінекономіки може переглянути прогноз курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:56

"хорошие новости для экономики"...... что он имел в виду :) ?
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