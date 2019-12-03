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Сотні поліцейських продовжують "полювати" на гральні заклади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 20:17
Пропонуємо до обговорення:
По всій території України продовжують працювати мобільні групи, які моніторять функціонування будь-яких гральних закладів.
Дивися повний текст Сотні поліцейських продовжують \"полювати\" на гральні заклади
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Додано: Пон 23 гру, 2019 20:17
где же ставочку теперь сделать?
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