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"Борг Януковича" за євробондами
на 3 млрд доларів не...

"Борг Януковича" за євробондами на 3 млрд доларів не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:17

"Борг Януковича" за євробондами на 3 млрд доларів не...

Пропонуємо до обговорення:
Питання боргу України перед Росією в розмірі 3 млрд доларів не включено в газові домовленості між двома країнами, повідомив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак.

Дивися повний текст \"Борг Януковича\" за євробондами на 3 млрд доларів не включили в договір щодо газу.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:17

Тут на сайте бегали толпы троллей, рассказывали, что Газпром не заплатит Стокгольмский штраф. И где теперь эти все неукраинские граждане?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:08

  myshapiton написав:Тут на сайте бегали толпы троллей, рассказывали, что Газпром не заплатит Стокгольмский штраф. И где теперь эти все неукраинские граждане?

Соси Байдену, xoxoл, не отвлекайся.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:46

Только по решений юкоса 50 млрд дол а еще приват ощад за крым ... вова ху решыл угробить рашку может он бандеровец))
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