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"Борг Януковича" за євробондами на 3 млрд доларів не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2019 21:17
Пропонуємо до обговорення:
Питання боргу України перед Росією в розмірі 3 млрд доларів не включено в газові домовленості між двома країнами, повідомив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак.
Дивися повний текст \"Борг Януковича\" за євробондами на 3 млрд доларів не включили в договір щодо газу
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Додано: Пон 23 гру, 2019 21:17
Тут на сайте бегали толпы троллей, рассказывали, что Газпром не заплатит Стокгольмский штраф. И где теперь эти все неукраинские граждане?
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myshapiton
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:08
myshapiton написав:
Тут на сайте бегали толпы троллей, рассказывали, что Газпром не заплатит Стокгольмский штраф. И где теперь эти все неукраинские граждане?
Соси Байдену, xoxoл, не отвлекайся.
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tatarinov09101985
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:46
Только по решений юкоса 50 млрд дол а еще приват ощад за крым ... вова ху решыл угробить рашку может он бандеровец))
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l4567
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