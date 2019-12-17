Мешканець Дніпропетровської області за півроку вкрав понад мільйон гривень з банківських карток українців.
Дивися повний текст Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1 мільйон – кіберполіція.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 10:20
Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1 мільйон – кіберполіція.
Додано: Вів 24 гру, 2019 10:21
Какая чушь... "проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карту следующего пользователя" - это скиммер, что ли, ставил прямо на глазах у следующего человека? Без его глаз было никак? И почему только следующего пользователя? Да и много ли толку сейчас от копирования магнитной полосы, когда у всех карты чипованые?
Ну и самое вкусное, которое почему-то есть только на оригинальном сайте: "Судом винесено рішення щодо його арешту з правом внесення застави в розмірі 38 420 гривень". За чувака, подозреваемого в похищении миллиона. Ой, темнит что-то киберполиция.
Додано: Вів 24 гру, 2019 11:16
moveton, карты то чипованные, а вот банкоматы подозреваю что работают только с магнитной полосой.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 24 гру, 2019 11:24
Как всегда, поймали манимула и объявили его хакером, потом его тихо отпустят и дело закроют. Потому что он все равно ничего не знает, и возиться с ним только время терять.
|