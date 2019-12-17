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Хакер вкрав з банківських
карток українців понад 1...

Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 10:20

Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканець Дніпропетровської області за півроку вкрав понад мільйон гривень з банківських карток українців.

Дивися повний текст Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1 мільйон – кіберполіція.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 10:21

Какая чушь... "проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карту следующего пользователя" - это скиммер, что ли, ставил прямо на глазах у следующего человека? Без его глаз было никак? И почему только следующего пользователя? Да и много ли толку сейчас от копирования магнитной полосы, когда у всех карты чипованые?

Ну и самое вкусное, которое почему-то есть только на оригинальном сайте: "Судом винесено рішення щодо його арешту з правом внесення застави в розмірі 38 420 гривень". За чувака, подозреваемого в похищении миллиона. Ой, темнит что-то киберполиция.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:16

moveton, карты то чипованные, а вот банкоматы подозреваю что работают только с магнитной полосой.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:24

Как всегда, поймали манимула и объявили его хакером, потом его тихо отпустят и дело закроют. Потому что он все равно ничего не знает, и возиться с ним только время терять.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:14

RomanTik, про настройку банкоматов со считывателем чипа гугль даёт русскоязычные ссылки даже на 2012 год, поэтому думаю, что сейчас считыватель везде есть. Насколько пройдёт операция, если скопировать только полосу и на ней подправить сервисный код, чтобы сделать вид, что чипа и не должно быть - это вопрос. В любом случае банкомат связывается с банком, а банк точно знает, что чип должен быть. Обычно местные банки довольно параноидальны (мне, например, запросто блокирнули карту всего лишь за снятие мелких сумм, но несколько раз подряд в середине ночи), так что я бы ожидал, если не сразу блокировки операции (или даже карты) то, как минимум, что СБ банка насторожится. Может, конечно, где-то ещё раздолбаи остались...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:42

moveton, мне приват пока ни разу во время ночных гуляний со снятием мелких сумм не блокировал карту. ))) И у привата - КДВ без чипа, так что далеко не все карты чипированы. А вычислить держателя КДВ легко - подошел пожилой человек к приватовскому банкомату - с большой долей вероятности это пенсионер с пенсионной КДВ. А там уже попав в меню - привязываешь на свой телефон, меняешь лимит на универсальной карте и переводишь с нее деньги на свой счет.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:58

Фантастікс =D
Rainbow
 
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