Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1...

Додано: Вів 24 гру, 2019 12:14

RomanTik, про настройку банкоматов со считывателем чипа гугль даёт русскоязычные ссылки даже на 2012 год, поэтому думаю, что сейчас считыватель везде есть. Насколько пройдёт операция, если скопировать только полосу и на ней подправить сервисный код, чтобы сделать вид, что чипа и не должно быть - это вопрос. В любом случае банкомат связывается с банком, а банк точно знает, что чип должен быть. Обычно местные банки довольно параноидальны (мне, например, запросто блокирнули карту всего лишь за снятие мелких сумм, но несколько раз подряд в середине ночи), так что я бы ожидал, если не сразу блокировки операции (или даже карты) то, как минимум, что СБ банка насторожится. Может, конечно, где-то ещё раздолбаи остались...