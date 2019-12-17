Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1...
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moveton написав:Что до пенсионных карт, так разве у них вообще кредитный лимит включается? А без него много не снимешь и вряд ли онлайн кредит банк одобрит без, как минимум, созвона с проверкой кодового слова.
на пенсионных картах лимита нет, но в привате в обязательном порядке вместе с пенсионной оформляется и универсальная карта, а вот на ней - лимит есть. и он меняется в приват24. я менял - мне не перезванивали. в банкомате не менял, но думаю возможность тоже должна быть.
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RomanTik написав:на пенсионных картах лимита нет, но в привате в обязательном порядке вместе с пенсионной оформляется и универсальная карта, а вот на ней - лимит есть. и он меняется в приват24. я менял - мне не перезванивали. в банкомате не менял, но думаю возможность тоже должна быть.
Моя мама - несколько лет пенсионерка с приватовской пенсионной картой. Ни разу не заикалась, что ей и универсальную давали. Могу на днях переспросить, если интересно. На сайте Привата тоже про такое не видать. В самом крайнем случае, кнопочку "заблокировать" в Приват24 точно никто не отменял, хотя тут соглашусь, что не всякий пенсионер сподобится.
moveton написав:Моя мама - несколько лет пенсионерка с приватовской пенсионной картой. Ни разу не заикалась, что ей и универсальную давали.
Нещодавно мама теж обмінювала в Приваті свою пенсійну КДВ, то їй внаглу всунули Універсальну. Вона відмовлялася, але працівниця банку набрехала, що це обов'язково і без неї КДВ не видається. Ну в принципі не страшно, бо я її зразу ж в Приват24 закрив. Але відношення банку (державного!), який так нагло "розводить" клієнтів поважного віку користуючись їх незнанням, дуже не подобається.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.