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Хакер вкрав з банківських
карток українців понад 1...

Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:48

Re: Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1...

  moveton написав:Что до пенсионных карт, так разве у них вообще кредитный лимит включается? А без него много не снимешь и вряд ли онлайн кредит банк одобрит без, как минимум, созвона с проверкой кодового слова.

на пенсионных картах лимита нет, но в привате в обязательном порядке вместе с пенсионной оформляется и универсальная карта, а вот на ней - лимит есть. и он меняется в приват24. я менял - мне не перезванивали. в банкомате не менял, но думаю возможность тоже должна быть.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:17

  RomanTik написав:на пенсионных картах лимита нет, но в привате в обязательном порядке вместе с пенсионной оформляется и универсальная карта, а вот на ней - лимит есть. и он меняется в приват24. я менял - мне не перезванивали. в банкомате не менял, но думаю возможность тоже должна быть.

Моя мама - несколько лет пенсионерка с приватовской пенсионной картой. Ни разу не заикалась, что ей и универсальную давали. Могу на днях переспросить, если интересно. На сайте Привата тоже про такое не видать. В самом крайнем случае, кнопочку "заблокировать" в Приват24 точно никто не отменял, хотя тут соглашусь, что не всякий пенсионер сподобится.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 01:01

  moveton написав:Моя мама - несколько лет пенсионерка с приватовской пенсионной картой. Ни разу не заикалась, что ей и универсальную давали.

Нещодавно мама теж обмінювала в Приваті свою пенсійну КДВ, то їй внаглу всунули Універсальну. Вона відмовлялася, але працівниця банку набрехала, що це обов'язково і без неї КДВ не видається. Ну в принципі не страшно, бо я її зразу ж в Приват24 закрив. Але відношення банку (державного!), який так нагло "розводить" клієнтів поважного віку користуючись їх незнанням, дуже не подобається.
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