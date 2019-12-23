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Герус розповів, куди підуть
$3 млрд, які Газпром...

Герус розповів, куди підуть $3 млрд, які Газпром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 10:47

Герус розповів, куди підуть $3 млрд, які Газпром...

Пропонуємо до обговорення:
Три мільярди доларів, які Газпром має виплатити Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей, заявив депутат Андрій Герус, голова енергетичного комітету Ради.

Дивися повний текст Герус розповів, куди підуть $3 млрд, які Газпром виплатить Нафтогазу за перемогу в арбітражі.
R2
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одним словом вся сумма пойдет на выплату зарплат и премий руководству компании
andry431ua
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Да, Андрюша, тех кто трахнул Газпром и Путина - грех не вознаградить
redmax11
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