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Герус розповів, куди підуть $3 млрд, які Газпром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Три мільярди доларів, які Газпром має виплатити Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей, заявив депутат Андрій Герус, голова енергетичного комітету Ради.
Дивися повний текст Герус розповів, куди підуть $3 млрд, які Газпром виплатить Нафтогазу за перемогу в арбітражі
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R2
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Додано: Вів 24 гру, 2019 10:54
одним словом вся сумма пойдет на выплату зарплат и премий руководству компании
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andry431ua
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42
Да, Андрюша, тех кто трахнул Газпром и Путина - грех не вознаградить
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redmax11
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