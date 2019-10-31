Як повідомляється, вже прокладено понад 2,3 тисячі кілометрів трубопроводу.
Дивися повний текст Готовність \"Північного потоку-2\" до введення в експлуатацію становить 93,5%.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 10:48
Готовність "Північного потоку-2" до введення в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готовність \"Північного потоку-2\" до введення в експлуатацію становить 93,5%.
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