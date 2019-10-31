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Готовність "Північного
потоку-2" до введення в...

Готовність "Північного потоку-2" до введення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 10:48

Готовність "Північного потоку-2" до введення в...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється, вже прокладено понад 2,3 тисячі кілометрів трубопроводу.

Дивися повний текст Готовність \"Північного потоку-2\" до введення в експлуатацію становить 93,5%.
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