RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
МАЗ переміг «Богдан» у тендері
на постачання десяти автобусі

МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти автобусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:06

  Replay написав:Сибарит
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.

Нет, выглядели - реально.
Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени...
Кострукторы - были, притом - хорошие.
Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.

Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли".
Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее.
Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...

Вопрос был в Другом! "Откаты -где"?
Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?

Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2447
З нами з: 09.09.14
Подякував: 844 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:56

  vovan_prm написав:
  Replay написав:Сибарит
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.

Нет, выглядели - реально.
Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени...
Кострукторы - были, притом - хорошие.
Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.

Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли".
Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее.
Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...

Вопрос был в Другом! "Откаты -где"?
Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?

Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.

Когда лет 15 назад Рено выкатила первый Логан, на него были очереди в Европе. Масса желающих нашлась купить авто пусть и примитивное, но новое и БЕЗ кредита. И до сих пор он продается.
Так что, Ланос в реалиях Украины тех же годов был совершенно адекватен.
juristkostya
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:18

  vovan_prm написав:Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.


Насправді це могла буди величнзна ніша з всесвітніми перпективами - мікролітражка дешева . Чомусь ніхто в той бік рухатися не захотів . Ланос - коли тільки з"явився - теж був адекватною машиною - і по ціні , і по якості . Але ж ціна росла , а він старів - це нонсенс ... Це так як зараз Жигулі - 60-х років ідеологія , а Ланос - 80-х ? Чи початку 90-х максимум ... У мене древній Пассат Б3 - так я б його на Ланос не поміняв - хіба на новий і без доплати ...
Puente
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:29

Re: МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти авто

  juristkostya написав:новое и БЕЗ кредита.


До речі попередні кредити на всілякі проекти в ІФ обійдуться десь в 45 % річних у валюті, враховуючи укріпляж найкрасивішої.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:46

постачання івано-франківському комунальному підприємстві «Електроавтотранс» 10 низькопідлогових автобусів,
Крутой тендер, что и говорить. Но зато какой простор дял полета мысли при обсуждении!
Волгарь
 
Повідомлень: 7402
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14776)
24.12.2019 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.