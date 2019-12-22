Кількість безробітного населення в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 1,3 млн осіб, що на 100 тис. менше у порівнянні з попереднім кварталом.
Дивися повний текст В Україні поменшало безробітних.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:27
В Україні поменшало безробітних
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Дивися повний текст В Україні поменшало безробітних.
Додано: Вів 24 гру, 2019 11:32
Да и вообще людей поменшало
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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