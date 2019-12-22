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В Україні поменшало
безробітних

В Україні поменшало безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:27

В Україні поменшало безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітного населення в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 1,3 млн осіб, що на 100 тис. менше у порівнянні з попереднім кварталом.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:28

Вы нам лучше публикуйте количество работающих.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:32

Да и вообще людей поменшало
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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