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Екскерівництву «Дельта
банку» оголосили підозри у...

Екскерівництву «Дельта банку» оголосили підозри у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:35

Екскерівництву «Дельта банку» оголосили підозри у...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці оголосили підозри трьом особам з колишнього керівництва правління АТ «Дельта банк» у розкраданні 4,4 млрд гривень.

Дивися повний текст Екскерівництву «Дельта банку» оголосили підозри у розкраданні 4,4 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:36

а развєдчік лагун нічого не бачив і не чув.
igorbuda52
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