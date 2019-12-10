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Екскерівництву «Дельта банку» оголосили підозри у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці оголосили підозри трьом особам з колишнього керівництва правління АТ «Дельта банк» у розкраданні 4,4 млрд гривень.
Дивися повний текст Екскерівництву «Дельта банку» оголосили підозри у розкраданні 4,4 млрд гривень
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:36
а развєдчік лагун нічого не бачив і не чув.
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