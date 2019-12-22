Цей документ можна буде пред'являти, показавши особистий смартфон.
Дивися повний текст В Україні введуть електронні паспорти - Федоров.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:36
В Україні введуть електронні паспорти - Федоров
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Дивися повний текст В Україні введуть електронні паспорти - Федоров.
Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42
янукович понял что деньги удобно воровать на стройках дорог, эти воруют на диджитализации. И вроде на благо всех людей этой прекрасной страны...
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