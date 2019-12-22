RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні введуть електронні
паспорти - Федоров

В Україні введуть електронні паспорти - Федоров
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:36

В Україні введуть електронні паспорти - Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Цей документ можна буде пред'являти, показавши особистий смартфон.

Дивися повний текст В Україні введуть електронні паспорти - Федоров.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92555
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:37

"удобное" и бесполезное
sal
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 25.03.16
Подякував: 734 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42

янукович понял что деньги удобно воровать на стройках дорог, эти воруют на диджитализации. И вроде на благо всех людей этой прекрасной страны...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 14.11.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні поменшало безробітних
R2 » Вів 24 гру, 2019 11:27
2 23
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 11:32
Вкладчик1234
Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет 1, 2
R2 » Пон 23 гру, 2019 11:12
10 440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 19:09
Kudrjavuy
Який вигляд мають цифрові водійські права в Україні
R2 » Нед 22 гру, 2019 10:33
7 419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 12:45
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (897)
24.12.2019 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.