Цей документ можна буде пред'являти, показавши особистий смартфон.
Дивися повний текст В Україні введуть електронні паспорти - Федоров.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:36
В Україні введуть електронні паспорти - Федоров
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні введуть електронні паспорти - Федоров.
Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42
янукович понял что деньги удобно воровать на стройках дорог, эти воруют на диджитализации. И вроде на благо всех людей этой прекрасной страны...
Додано: Вів 24 гру, 2019 11:49
Re: В телефоне
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:11
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:10
sal они стали значительно лучше. Разве нет? по крайней мере основные трассы от Славянска до Львова
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:58
Re: В Україні введуть електронні паспорти - Федоров
Спрашивают в поездах при посадке стабильно, ну может кроме как в электричках
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:48
Re: В Україні введуть електронні паспорти - Федоров
Спрашивают много где. На почте при получении, например. Потому, если электронный только для поездов, он и бесполезный. Один фиг бумажный везде таскать.
Более любопытно что имеется в виду под "безопасностью электронного документа" для которой нужно ставить пароли и не открывать подозрительные ссылки. Хакер скопирует? В паспорте нет ничего секретного. Удалит? Копия же не единственная. Что-то подправит? Если документ подписан ключом выдающего органа, как делается даже на ЖД билетах, то подправить его не получится. Это над бумажным нужно трястись, который восстановить - это та ещё развлекуха.
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