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В Україні введуть електронні
паспорти - Федоров

В Україні введуть електронні паспорти - Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:36

В Україні введуть електронні паспорти - Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Цей документ можна буде пред'являти, показавши особистий смартфон.

Дивися повний текст В Україні введуть електронні паспорти - Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:37

"удобное" и бесполезное
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42

янукович понял что деньги удобно воровать на стройках дорог, эти воруют на диджитализации. И вроде на благо всех людей этой прекрасной страны...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:49

Re: В телефоне

  ruslan42212 написав:деньги удобно воровать на стройках дорог, эти воруют на диджи

А что с дорогами произошло?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:11

  sal написав:"удобное" и бесполезное

Вот именно, если эл. права и техпаспорт полностью заменяют пластик, то этот паспорт курам на смех: ездить и летать (по Украине, что уже смешно) и сейчас можно без паспорта, в поездах почти не спрашивают вообще никакого док-та.
lite
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:10

sal они стали значительно лучше. Разве нет? по крайней мере основные трассы от Славянска до Львова
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:58

Re: В Україні введуть електронні паспорти - Федоров

lite написав:
  sal написав:"удобное" и бесполезное

Вот именно, если эл. права и техпаспорт полностью заменяют пластик, то этот паспорт курам на смех: ездить и летать (по Украине, что уже смешно) и сейчас можно без паспорта, в поездах почти не спрашивают вообще никакого док-та.


Спрашивают в поездах при посадке стабильно, ну может кроме как в электричках
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:48

Re: В Україні введуть електронні паспорти - Федоров

Спрашивают много где. На почте при получении, например. Потому, если электронный только для поездов, он и бесполезный. Один фиг бумажный везде таскать.

Более любопытно что имеется в виду под "безопасностью электронного документа" для которой нужно ставить пароли и не открывать подозрительные ссылки. Хакер скопирует? В паспорте нет ничего секретного. Удалит? Копия же не единственная. Что-то подправит? Если документ подписан ключом выдающего органа, как делается даже на ЖД билетах, то подправить его не получится. Это над бумажным нужно трястись, который восстановить - это та ещё развлекуха.
moveton
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