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В Україні введуть електронні
паспорти - Федоров

В Україні введуть електронні паспорти - Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:17

Самое неудобное в ID-карте, что всё равно отдельно приходится таскать с собой бумажный формат в виде обычного листа с "Витяг з Единого державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання" (оно же прописка или, если выражаться юридически правильно - регистрация). Поэтому все прелести пластиковой карточки в виде внутреннего паспорта Украины, который легко помещается в обычную визитницу или любое портмоне, теряет всю свою прелесть и весь свой смысл. Про всё то, что и как будет внедряться в дальнейшем, я пока что даже представлять не хочу. Нужно дорабатывать старое недоработанное, а не только разрабатывать новое.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:05

sashamaestro1977, переход с бумажного носителя на пластиковый, как бы, сам по себе бессмысленный: остаются все недостатки физического носителя и добавляется необходимость специального оборудования для чтения и копирования. Вот в чём претензии к листу не понимаю. Насколько я себе представляю размеры, у той карточки и у сложенного в 2-4 раза "обычного листа" (предположу, что это A4 плотности 80 г/кв.м) они примерно одинаковые. Ну да ладно. Без понятия сколько объёма у "обычной визитницы". Будем считать, что она ровно на одну карточку.

Ну и тема не про пластик, а про электронный документ. Если такое действительно будет повсеместно приниматься, то зачем дорабатывать ещё и пластик?
moveton
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