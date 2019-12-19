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Водії вдаються до хитрощів, щоб
обійти закон про автокрісла

Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42

Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла

Пропонуємо до обговорення:
20 грудня минув місяць, як в Україні почав діяти закон про дитячі автокрісла.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42

А если трое детей и с женой нужно ехать в одном авто?
Если производитель авто не дурак, то придумает решение проблемы ремней безопасности как для взрослого так и для ребенка.
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за тонування штраф би давали
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