20 грудня минув місяць, як в Україні почав діяти закон про дитячі автокрісла.
Дивися повний текст Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42
Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла
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Дивися повний текст Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла.
Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42
А если трое детей и с женой нужно ехать в одном авто?
Если производитель авто не дурак, то придумает решение проблемы ремней безопасности как для взрослого так и для ребенка.
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